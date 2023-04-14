Интересное 14 апреля 2023, 19:37 Экипаж российского атомного ледокола показал редкое атмосферное явление Гало над Карским морем сняли с борта атомного ледокола «50 лет Победы» Telegram-канал «Атомфлот»

Читать 360tv в

Редкое атмосферное явление — гало — запечатлели с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы» в Карском море. Уникальной фотографией поделился Telegram-канал «Атомфлот».

«Атомный ледокол „50 лет Победы“ обеспечивает буксировку теплохода „Ямал Беркут“ в направлении мыса Желания», — указали в подписи к снимку.

Реклама

Фотографию сделала третий помощник капитана ледокола Мария Кочегарова. На снимке можно увидеть сферу вокруг солнца. Гало-эффект проявляется при прохождении света через атмосферу с содержащимися в ней водяными частицами.

Ранее первый весенний месяц удивил россиян необычным небесным явлением — Юпитер и Венера оказались в полуградусе друг от друга. А в феврале между ними расположилась Луна, что позволило создать уникальное трио. Такие сближения небесных тел называются соединениями, рассказали в Московском планетарии.