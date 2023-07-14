14 июля 2023, 16:00
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» стал победителем седьмого дня ралли «Шелковый путь»
Экипаж команды «КамАЗ-мастер», за управление которым отвечает Эдуард Николаев, занял первое место в седьмом дне ралли «Шелковый путь». Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Вести КамАЗа.
Николаев вырвался вперед, обогнав Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» на четыре минуты. Коллегу Андрея Каргинова ему удалось опередить на шесть минут 44 секунды.
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До завершения гонки участникам осталось три дня.
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