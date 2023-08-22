Интересное 22 августа 2023, 15:23 Единственный в мире жираф без пятен появился на свет в американском зоопарке Ветеринар Шеляков объяснил отсутствие пятен у рожденного в США жирафа Freepik

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Жираф без пятен родился в зоопарке американского штата Теннесси. Это связано с генетическими отклонениями у животного, заявил News.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Пятна нужны жирафам для маскировки и терморегуляции, поэтому детенышу повезло родиться в зоопарке. Эксперты заявили, что это единственный в мире представитель с однотонным окрасом. Однако у жирафа могут быть проблемы с развитием внутренних органов, поэтому его необходимо обследовать.

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«Это генетическая аномалия, так же как у нас есть уникальные люди с болезнью витилиго, когда половина человека может быть с пигментом, вторая без него, то есть как будто из двух людей состоит», — подчеркнул Шеляков.

Шерсть новорожденной самки полностью коричневого цвета. Сотрудники зоопарка объявили конкурс на лучшее имя для жирафа. Они также заявили, что детеныш сможет привлечь внимание общественности к проблеме сокращения популяции диких животных.

Московский зоопарк 5 августа поздравил жирафа-долгожителя Самсона с 30-летием. Такой возраст — весьма почтенный для этого вида, поэтому посетителей зоопарка попросили относиться к жирафу с уважением.

Россельхознадзор планирует провести встречу с представителями ЮАР и обсудить импорт бегемотов, зебр, антилоп и жирафов в российские зоопарки, сообщал RT. Поставки осуществят из охотничьих заказников в провинциях Лимпопо и Гаутенг, писали «Известия».