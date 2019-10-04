Единственный дальневосточный лигр переехал в сафари-парк Приморья

Ранее лигра (гибрид льва и тигра) содержали в мини-зоопарке при кафе «Дикая Орхидея» вблизи трассы Владивосток-Находка. 1 октября уникальный представитель семейства кошачьих переселился в Приморский сафари-парк.

Пока Блага поселили в клетке, где он может гулять на площади 72 квадратных метра. Однако в будущем администрация парка планирует создать собственный парк для животного.

Лигр — гибрид самца льва и самки тигра. Внешне он напоминает обоих животных: размеры льва, небольшая грива и едва заметные тигриные полосы.

Самый крупный лигр живет в США. Он весит около полутонны — в два раза тяжелее среднего льва.