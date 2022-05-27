Джоди Фостер исполнит главную роль в новом сезоне сериала «Настоящий детектив»

Главную роль в четвертом сезоне сериала HBO «Настоящий детектив» получила голливудская актриса Джоди Фостер. Известно, что она также выступит исполнительным продюсером антологии, написало издание The Hollywood Reporter.

По сюжету героиня Фостер, детектив Лиз Дэнверс, должна заняться поисками пропавших без вести сотрудников исследовательской станции на Аляске вместе со своей напарницей, сообщили «Известия».

«Когда длинная зимняя ночь наступает в Эннисе, штат Аляска, шесть человек, которые управляют Арктической исследовательской станцией Цалала, бесследно исчезают. Чтобы решить дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придется противостоять темноте и копаться в поисках истины», — говорится в описании сериала на HBO.

Вместе с Фостер продюсировать продолжение антологии будет Барри Дженкинс, известный по фильму «Лунный свет».

Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок Night Country («Страна ночи»). Дата выхода пока не разглашается.