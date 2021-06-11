Двухметрового палтуса выловили в Шотландии

Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель рассказал об огромном палтусе, выловленном в Северном море, которого он купил на рынке. Длина рыбы составляла 1,8 метра. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Размером рыба была со взрослого мужчину, а весила 77 килограммов.

«Сложнее всего было запихнуть его в выставочную витрину. Четверо мужчин пытались поднять его. Это, я вам скажу, не самая легкая работа — тащить склизкую тушу рыбины весом в 77 килограммов», — поделился Микель.

Также он сообщил, что гигантская рыба уже отправилась на столы ресторанов Эдинбурга.

«Это точно зверь, а не рыба. Я занимаюсь ловлей и торговлей рыбы год, и так крупно мне еще никогда не везло. Мы уже отфилировали палтуса и отправили его в рестораны, так что понятно, что в меню на этой неделе», — рассказал торговец.

Сообщается, что длина тела палтуса может достигать 470 метров, но это очень большая редкость. Чаще всего длина тела рыбы не превышает 40-90 сантиметров, а вес — шести килограммов.