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    26 апреля 2022, 17:27

    Двухэтажный мост с подсветкой возведут в Мурманске

    Арина Бобкова

    Двухуровневый пешеходный мост возведут в Мурманске. На данный момент власти города занимаются поиском подрядчика. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Заявления от потенциальных подрядчиков планируют принимать до 13 мая.

    «Начальная цена — 20 млн 761 тыс. 884 рублей», — сказано на сайте госзакупок.

    Постройку моста будут осуществлять в рамках благоустройства территории комплекса «Долина Уюта». Власти рассчитывают, что длина моста составит более 500 метров.