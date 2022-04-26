26 апреля 2022, 17:27
Двухэтажный мост с подсветкой возведут в Мурманске
Двухуровневый пешеходный мост возведут в Мурманске. На данный момент власти города занимаются поиском подрядчика. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Заявления от потенциальных подрядчиков планируют принимать до 13 мая.
«Начальная цена — 20 млн 761 тыс. 884 рублей», — сказано на сайте госзакупок.
Постройку моста будут осуществлять в рамках благоустройства территории комплекса «Долина Уюта». Власти рассчитывают, что длина моста составит более 500 метров.