Дворцовый мост разведут в ночь на 27 августа на День российского кино

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в ночь на 27 августа разведут в честь Дня российского кино. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Участниками мероприятия станут такие артисты, как Зоя Буряк и Дарья Юргенс. Причина, по которой Дворцовый мост включили в празднование, заключается в том, что он часто встречается в кинокартинах. К празднику его украсят при помощи специальной системы подсветки.