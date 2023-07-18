Интересное 18 июля 2023, 18:16 Дворцовый мост разведут в юбилей поэта Владимира Маяковского

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В среду, 19 июля, в Санкт‑Петербурге разведут Дворцовый мост. Мероприятие будет приурочено к 130 летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля в рамках звукового шоу «Поющие мосты» прозвучат композиции творческого содружества «Могучая кучка». Известно, что поэт восхищался музыкальными произведениями членов организации.

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Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов заявил, что проект уделяет особое внимание литературе. На протяжении двух лет шоу стартует в рамках Книжного салона.