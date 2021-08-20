Дворцовый мост и Большой проспект в Петербурге окрасят в цвета триколора

В честь Дня флага России Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Петербурге раскрасят в цвета российского триколора. Это произойдет вечером 22 августа. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Ленсвета».

Цветовое шоу начнется без десяти девять. Просветка будет действовать до рассвета 23 августа. Увидеть ее можно будет с центральных городских набережных. Для того, чтобы окрасить мост и проспект в цвета триколора, власти города задействуют 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте создадут с помощью 113-ти светящихся элементов.