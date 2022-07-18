18 июля 2022, 21:09
Двойную радугу заметили над Москвой после сильных ливней. Видео
Двойная радуга появилась в Москве после дождя
В Москве после дождя на небе появилась двойная радуга. Кадры красочного атмосферного явления опубликовали в Сети. Оно может возникать из-за преломления солнечных лучей в облаках.
Столицу накрыло непродолжительным ливнем в понедельник, 18 июля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков объяснил РИА «Новости», что внешний вид радуги зависит от угла падения солнечных лучей. Роль играет и то, как стоит по отношению к солнцу наблюдатель.
«Возможно, это в двух разных облаках преломление (лучей — прим. ред.)», — уточнил Синенков.
Москвичи поделились фото и видео с двойной радугой в социальных сетях, поблагодарив погоду за щедрость и красоту.