Двое жителей ХМАО отправились в Казахстан, чтобы посмотреть фильм Marvel

Два человека из Ханты-Мансийского автономного округа отправились в Казахстан, чтобы посмотреть фильм Marvel. Об этом сообщило URA.ru.

«Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть „Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия“», — рассказала одна из путешественников.

Паре пришлось потратить 13 тысяч рублей на поездку. Изначально пара планировала отправиться на премьеру в Белоруссию, однако выяснилось, что там посмотреть фильмы Marvel тоже нельзя.