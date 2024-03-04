Интересное 04 марта 2024, 14:26 Движущийся вокруг Солнца астероид назвали в честь российского профессора Сергея Язева

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Сибирский астроном Тимур Крячко предложил рабочей группе по номенклатуре небесных тел Международного астрономического союза назвать открытый в 2008 году астероид в честь профессора Сергея Язева. Сообщение об этом передала «Вечерняя Москва».

Небесное тело движется в пределах Главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Астероид после открытия имел порядковый номер 591861.

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«По правилам, открыватель астероида может выбрать для него имя и предложить на регистрацию рабочей группе МАС. Если хотя бы один из 15 ее ученых будет против, то решение не примут», — пояснил Язев.

Ученый отметил, что не относится к этой новости, как к чему-то необычному. По его словам, эта каменная глыба летает уже четыре миллиарда лет и будет летать еще столько же.