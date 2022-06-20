20 июня 2022, 15:11
Движение в Кемерове пришлось остановить из-за переходящей дорогу утки
Движение по трассе в районе Лесной Поляны в Кемерове пришлось приостановить из-за утки, которая решила перейти дорогу вместе со своими утятами. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на видеоролик, опубликованный в социальной сети «ВКонтакте».
Утка вместе с утятами решила перейти оживленную трассу. Водители, увидев утиную семью, снижали скорость и останавливались.
Перейдя дорогу, мама-утка с детьми направилась в близлежайший участок.