Движение в Кемерове пришлось остановить из-за переходящей дорогу утки

Движение по трассе в районе Лесной Поляны в Кемерове пришлось приостановить из-за утки, которая решила перейти дорогу вместе со своими утятами. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на видеоролик, опубликованный в социальной сети «ВКонтакте».

Утка вместе с утятами решила перейти оживленную трассу. Водители, увидев утиную семью, снижали скорость и останавливались.

Перейдя дорогу, мама-утка с детьми направилась в близлежайший участок.