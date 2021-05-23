Две вороны напали на мужчину в Москве. Видео

Один из источников «360» прислал в редакцию видео, снятое из окна дому, расположенного на улице Киевской в Москве. На нем две вороны несколько минут без видимых причин преследуют мужчину.

Человек попытался отмахнуться от птиц, но они не отставали. Вороны следовали за мужчиной до тех пор, пока он не покинул парковку.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

По данным орнитологов, эти птицы нападают на людей довольно редко. Агрессию они чаще всего проявляют в мае–июне, когда высиживают птенцов. Спровоцировать нападение можно не только повышенным интересом к гнезду, но и неосторожным жестом. Вороны — опасный противник, у них острые когти и клювы. Причем они достаточно умны для того, чтобы запомнить человека в лицо и напасть позже, при удобном случае.

Но они могут отстаивать не только птенцов. Птицы трепетно защищают помойки и мусорки, на которых кормятся и считают их своей территорией.