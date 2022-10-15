Две новых трассы открыли в Нижневартовске | 360°

Интересное 15 октября 2022, 00:54 Поделиться Telegram

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Viber Две новых трассы открыли в Нижневартовске

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Строители сдали две новые дороги, которые пролегли по улицам Нововартовская и Московкина в Нижневартовске (ХМАО). Такая мера поможет значительно сократить количество пробок в городе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на слова директора городского управления капитального строительства Ивана Силецкого.

Специалисты смогли справиться со строительством объекта раньше назначенных сроков. На данный момент удалось получить все необходимые разрешения от Жилстройнадзора.

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«Важность этих дорог трудно переоценить, а после открытия Нововартовской существенно уменьшатся пробки в нескольких микрорайонах», — заявил Силецкий.

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