Две больницы Нижегородской области сдали после капитального ремонта | 360°

Интересное 03 ноября 2022, 18:59 Две больницы Нижегородской области сдали после капитального ремонта

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В двух больницах Нижегородской области подошел к концу капитальный ремонт. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Минздрав региона.

На проведение ремонта в отделении сосудистой хирургии в больнице № 13 Нижнего Новгорода власти города выделили 30 миллионов рублей. При этом специалисты завершили необходимые работы на месяц раньше положенного срока. Строители обновили окна, двери, сантехнику, установили новое напольное покрытие.

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Ремонте работы провели также в терапевтическом отделении ЦРБ Сосновского района. Стоимость реконструкции составила 14,6 миллиона рублей.

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