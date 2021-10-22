Два жилых комплекса возведут в Уфе

Два жилых комплекса построят около парка имени Ивана Якутова в Уфе. Сейчас эти территории уже занимает жилой комплекс «Аристократ», несколько отдельных домов, а также недостроенный комплекс «Дом у озера». Об этом сообщили ToDay News Ufa.

Местные жители выразили недовольство тем фактом, что в данном районе существует дефицит парковочных мест. Однако перед строительством нового жилкомплекса власти города планируют снести складские и хозяйственные объекты, которые занимают свободное место.

«На кровле стилобата располагаются зона отдыха, детские и спортивные площадки. В жилом доме предусмотрено размещение встроенного детского сада на 60 мест и спортивно-оздоровительного комплекса», — сказано в плане проекта, утвержденном городской администрацией.