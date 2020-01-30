30 января 2020, 12:59
Два спутника чудом избежали столкновения над США
Два неработающих спутника — научный IRAS и военный GGSE-4 — смогли пролететь мимо друг друга над территорией Америки. Была высокая вероятность их столкновения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию LeoLabs, которая следит за космическим мусором.
По данным «АиФ», это могло произойти в ночь 30 января над Питтсбургом на высоте 900 километров.
Позже Космическое командование США в своем Twitter разместило пост, в котором сообщалось, что «18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника пересекли траектории без инцидента».