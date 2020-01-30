Два спутника чудом избежали столкновения над США

По данным «АиФ», это могло произойти в ночь 30 января над Питтсбургом на высоте 900 километров.

Позже Космическое командование США в своем Twitter разместило пост, в котором сообщалось, что «18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника пересекли траектории без инцидента».