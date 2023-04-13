Интересное 13 апреля 2023, 18:50 Два снежных барса из Австралии стали жителями зоопарка Веллингтона в Новой Зеландии

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В зоопарк Веллингтона Новой Зеландии привезли двух самок снежных барсов из Австралии. Об этом сообщил ОТР.

На вольер для животных зоопарк потратил порядка четырех миллионов долларов. Барсам требуются большие пространства для обитания. Эти животные способны прыгать на расстояния, которые превышают длину их собственного тела в шесть раз.

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Кроме того, для хищников обустроили укромные места, в которых они смогут прятаться от взглядов посетителей.