Два сериала по «Шерлоку Холмсу» режиссера Гая Ричи выйдут на HBO Max

Два новых сериала, съемку которых ведет киностудия HBO, станут спин-оффами дилогии «Шерлок Холмс» от режиссера Гая Ричи. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на свои источники информации.

Роль исполнительного продюсера взял на себя Роберт Дауни-младший. Помогать ему будет его жена Сьюзан Дауни.

Источник издания отмечает, что основным действующим лицом проектов станет новый герой. Он должен появиться в третьей части полнометражной кинофраншизы, производство которой пока приостановлено. Кто возьмет на себя роль главного героя из актеров, пока не известно, написало РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что киностудия Miramax TV снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены» («The Gentlemen») кинорежиссера Гая Ричи. Сам кинематографист будет отвечать в сериале не только за режиссуру, он также будут задействован в написании сценария и в финансировании данного проекта.