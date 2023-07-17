Интересное 17 июля 2023, 23:19 Два полицейских из Нижнего Новгорода спасли подростка, которому стало плохо в дороге

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Лейтенант полиции Ильнур Билялов и младший лейтенант полиции Михаил Кузнецов спали мальчика, которому стало плохо на Московском шоссе в Нижегородской области. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Полицейские дежурили на дороге 1 июля. В этот момент к ним подбежала женщина и попросила рассказать, где находится ближайшая больница. Она сообщила, что ее 14-летнему сыну, страдающему неврологическим заболеванием, стало плохо.

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Сотрудники правоохранительных органов вызвались довезти ребенка до больницы. Во время пути они использовали мигалку, а также сопроводили ребенка в медицинском учреждении.