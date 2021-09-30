Два новых вида динозавров обнаружены в Англии

На острове Уайт у побережья Англии были обнаружены останки динозавров. По словам ученых из Университета Саутгемптона, найденные кости относятся к раннему меловому периоду. Их возраст составляет свыше 125 миллионов лет. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на сайт вуза.

Сразу палеонтологам удалось отыскать два черепа, а позже недалеко от этого места были обнаружены части хвоста. Автор исследования Крис Баркер отметил, что черепа отличаются как от барионикса, так и друг от друга. Это говорит о том, что на территории Великобритании существовало гораздо больше видов динозавров, чем предполагалось ранее.

Один из найденных динозавров получил название Ceratosuchops inferodios. Другого же британские ученые назвали Riparovenator milnerae.

Ранее чилийские ученые нашли останки летающих динозавров. Считается, что они обитали в Гондване — доисторическом суперконтиненте. Новые находки смогли подтвердить, что эти останки принадлежат так называемым птерозаврам.