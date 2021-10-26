Два новых магазина IKEA откроют в Петербурге

К 2022 году в Санкт-Петербурге откроют два новых магазина IKEA. Они будут расположены в центре города. Об этом сообщили Nation News.

Компания планирует предоставить доступ к магазинам тем покупателям, которые живут в районах, расположенных далеко от действующих магазинов. Таким мнением поделился президент и главный исполнительный директор Ingka Group, управляющий IKEA и торговыми центрами «Мега» Йеспер Бродин.

«Поэтому делаем акцент на появление магазинов в центрах городов — чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины», — объяснил управляющий.