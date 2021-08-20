«Росатом» спустит на воду два новых корабля

Госкорпорация «Росатом» запустит на воду два новых лоцмейстерских корабля. Суда создали в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«Новые суда, необходимые для обеспечения безопасности мореплавания по Северному морскому пути (СМП) и развития портовой инфраструктуры, строятся в России впервые за 30 лет. Республика Татарстан вносит свой вклад в стратегическую задачу России по социально-экономическому развитию Арктики и, в частности, Северного морского пути», — заявили в пресс-службе.

Суда построили на заведе имени А. М. Горького. Их строительство стартовало в 2019-м году. Их назвали «Всеволод Пересыпкин» и «Александр Парфенов» в честь академиков транспорта, директоров институтов морской отрасли «Ленморниипроект» и ЦНИИМФ.