Два лося попали в объектив видеокамеры в Свердловской области | 360°

Интересное 17 октября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Два лося попали в объектив видеокамеры в Свердловской области

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В сообществе «САЛДА — ДОСКА ПРАВДЫ» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с лосями, которых запечатлели на камеру видеорегистратора. По словам местных жителей, кадры были сделаны на Басьяновской дороге, написал сайт tagilcity.ru.

Автор видео так обрадовался увиденному, что едва не выскочил из автомобиля.

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«Всегда завидовал тем, кто успевал подобное снять!!! Тут от радости чуть из машины не выскочил», — написал он в описании к видео.

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Как заметила подписчица паблика, судьба одного из зверей сложилась трагически. Лося сбил водитель иномарки.

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