Духи с ароматом свитера героя фильма «Брат» анонсировали в столице

Создатели отмечают, что духи будут ассоциироваться с «теплым и укутывающим ароматом свитера, который согреет в холодный ноябрь». Уточняется, что выпуск парфюма будет посвящен столичному Кинопаркингу, пишет газета «Известия».

Жителям и гостям города предлагается выбрать аромат для разработки с отсылками к известным фильмам. В их числе «Утомленное солнце» с запахом хлопка и ванили, «Гадкий койот» с газированным ароматом и «Воображаемая любовь» с легким и нежным запахом «поздней весны».