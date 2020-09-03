03 сентября 2020, 15:27
Духи с ароматом свитера героя фильма «Брат» анонсировали в столице
Линейку духов с необычным ароматом запахом анонсировали в столице. Среди них есть парфюм с запахом свитера главного героя фильма «Брат» Данилы Багрова, сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Создатели отмечают, что духи будут ассоциироваться с «теплым и укутывающим ароматом свитера, который согреет в холодный ноябрь». Уточняется, что выпуск парфюма будет посвящен столичному Кинопаркингу, пишет газета «Известия».
Жителям и гостям города предлагается выбрать аромат для разработки с отсылками к известным фильмам. В их числе «Утомленное солнце» с запахом хлопка и ванили, «Гадкий койот» с газированным ароматом и «Воображаемая любовь» с легким и нежным запахом «поздней весны».