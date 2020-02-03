Дружба кота и кролика поразила пользователей Сети

Хозяйка животных написала, что так выглядит обычный вечер пушистых питомцев.

Ролик о дружбе, казалось бы, несовместимых животных набрал в соцсети более 80 тысяч лайков.

Пользователи привыкли видеть кошек независимыми и эгоистичными и были очень удивлены такой гармонии между животными.

«Блин, а я всегда думал, что коты вообще никого не любят», «Оу, у меня живет три кошки, но даже между ними нет такой идиллии», «Это моя девушка, когда она не видела меня целый день», «Так круто, не ожидала такой милоты», — написали комментаторы.