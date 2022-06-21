Друг в беде не бросит. Койот помог барсуку перейти туннель под автомагистралью

Дружба и взаимовыручка между животными часто удивляет и вызывает восхищение. Особенно, если их проделки попадают на видео. В Калифорнии камера запечатлела койота и барсука, которые вместе перебирались через туннель под автомагистралью.

Необычная парочка привлекла внимание не столько своими действиями, сколько своим поведением. Койот не просто дружит с барсуком, он ждет его у входа в туннель, чтобы вместе перейти дорогу. Судя по дате на видео, ролик был записан в 2019 году, но в Сети он появился позже, а сейчас завирусился и стал популярным.