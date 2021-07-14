Дроздов объяснил, как вести себя при встрече с лосем

Жара влияет не только на людей, но и на животных. В Москве в парк Сокольники с Лосиного острова стали приходить лоси, чтобы попить и искупаться в пруду. Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал «Москве 24», как следует себя вести при встрече с этим животным.

Лоси, живущие в Москве, к людям привыкли и их не боятся. Однако подходить к животным близко все же не стоит. Если хочется снять лося на фото или видео — лучше делать это с почтительного расстояния.

«Мы должны быть осторожны, сердить лося нельзя. Смотреть и фотографировать можно. Звать к себе для того, чтобы почесать за ухом, не надо», — сказал Дроздов.

Он отметил, что напуганный лось может брыкаться передними ногами. От удара копыт можно получить серьезную травму, написало «Утро.ру». Также Дроздов отметил, что не стоит заходить в водоем, пока там купается лось.

«Не то что он на вас набросится, но может испугаться. Главное, его не беспокоить, не пугать. Если он вдруг побежит, может кого-то из детей зашибить. А так он спокойно попил и вышел, а вы полюбуйтесь — контакт с природой», — пояснил зоолог.