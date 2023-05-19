19 мая 2023, 16:22
Древнюю рукописную Библию продали в США за 38 миллионов долларов
Древнюю Библию, написанную от руки 11 веков назад, продали на аукционе в США за 38 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Священное писание, известное как Кодекс Сассуна, представляет собой том в кожаном переплете с содержанием текста Библии на иврите.
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Отмечается, что проданный экземпляр является самым ранним из всех известных древних книг. Предполагается, что над Библией трудился писец из Сирии или Израиля.
Аукционы
Библия
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