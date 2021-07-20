Древний военный корабль обнаружили в Египте

В Египте у берегов Александрии нашли остатки древнего военного корабля. Международная группа археологов считает, что он был построен еще в четвертом веке до нашей эры и передвигался на большой скорости по Нилу. Об этом рассказала «Вечерняя Москва».

Генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей Египта Мустафа Вазири полагает, что корабль затонул во время землетрясения. Обломки храма бога Амона накрыли его полностью, поэтому он так хорошо сохранился, написал сайт «Мир 24».

Кроме того, ученые обследовали северо-восточные ворота города Гераклион. Благодаря найденным древнегреческим захоронениям они предположили, что в четвертом веке до нашей эры в этом месте проживали выходцы из Греции.