Интересное 17 января 2023, 19:01 Древний саркофаг обнаружили при сносе дома в Турции

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При выполнении работ по сносу дома в городе Стамбул в Турции рабочие совершенно случайно обнаружили древний саркофаг из резного камня. Об этом сообщил сайт Hurriyet Daily News.

По данным сайта «Политика сегодня», возраст редкой находки может составлять более двух тысяч лет. Отмечается, что саркофаг нашли в фундаменте здания.

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Внутри него находились человеческие останки, которые могли сохраниться со времен Римской империи.

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