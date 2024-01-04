Интересное 04 января 2024, 00:52 Древний город нашли во льдах Антарктиды Planet Today: руины древнего города обнаружили в Антарктиде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Древний город обнаружили в Антарктиде, который оказался замороженным из-за изменений климата. Находку сделал археолог из Великобритании Питер Фрост, сообщило издание Planet Today.

По его словам, спутниковые данные указали на выход древнего поселения из-под векового снега и льда, предположительно, это произошло из-за глобального потепления.

Реклама

Ученый предоставил фотографии со структурами, напоминающими пирамидальные формы и узоры. В них он нашел сходство с улицами древних городов.

Обнаруженные руины являются архитектурными останками древней цивилизации, существовавшей на континенте тысячи лет назад. Фрост уверен, что данное открытие поможет взаимосвязь древних цивилизаций с антарктическим континентом

Несмотря на косвенные доказательства, исследование требует официального подтверждения. В НАСА эту информацию пока не комментировали.

Ранее археологи из Университета Гриффита сообщили об обнаружении у берегов Австралии затопленных остатков города на сотни тысяч жителей.