Интересное 21 июля 2023, 16:34 Древний бумеранг обнаружили в Германии

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Бумеранг возрастом 300 тысяч лет, который использовался для охоты, обнаружили в Германии. Об этом сообщил «Ридус».

Ученые пришли к выводу, что создатель искусного бумеранга специально отбирал для него материал. После этого он обрезал и шлифовал изделие для достижения особых аэродинамических показателей. Это позволило специалистам прийти к выводу о том, что гоминиды умели обрабатывать дерево.

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Размер бумеранга составляет 77 сантиметров. Он мог использоваться для того, чтобы оглушать животных. Большую часть времени снаряд находился под водой, благодаря чему он не был поражен грибками и бактериями.