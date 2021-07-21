Древний бронзовый топор-молот найден в Ставропольском крае

Группа археологов нашла на территории Ставрополья древний топор-молот, сделанный из бронзы. Предположительно, его изготовили четыре тысячи лет тому назад, рассказал сайт «Политика сегодня».

Помимо топора, сосуда из керамики, древних бус и серебряной подвески, в могильнике обнаружили останки мужчины. Раскопки велись в районе Андреевского кургана. Заинтересовал ученых именно топор-молот, украшенный литым орнаментом. По их словам, он использовался как оружие и скипетр в культе плодородия.