18 апреля 2023, 12:31
Древние купальни инков обнаружили археологи в Перу
Древний банный комплекс цивилизации инков обнаружили специалисты в ходе археологических раскопок в Перу. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Купальни были построены около пятисот лет назад, бани служили инкам в религиозных целях. Археологи обнаружили в комплексе бассейны, водосбросы и скамьи, на которых представители цивилизации могли отдыхать.
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Отмечается, что купальни раскопали недалеко от заброшенного поселения инков Уануко-Пампа.
Археология
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