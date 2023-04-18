Интересное 18 апреля 2023, 12:31 Древние купальни инков обнаружили археологи в Перу

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Древний банный комплекс цивилизации инков обнаружили специалисты в ходе археологических раскопок в Перу. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Купальни были построены около пятисот лет назад, бани служили инкам в религиозных целях. Археологи обнаружили в комплексе бассейны, водосбросы и скамьи, на которых представители цивилизации могли отдыхать.

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Отмечается, что купальни раскопали недалеко от заброшенного поселения инков Уануко-Пампа.