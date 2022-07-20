20 июля 2022, 02:00
Древние фабрики по созданию рыбного соуса нашли в Португалии
Ученые из Университета Кадиса нашли древние фабрики по производству гарума в ходе раскопок на территории древнеримского города Бальса. Сейчас он располагается на территории Португалии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.
Данные фабрики построили примерно в I–II веках нашей эры. На них создавали соус из рыбы, который пользовался огромной популярностью среди римлян.
Неподалеку ученые обнаружили виллу, которая могла принадлежать владельцу фабрики.