Древние фабрики по созданию рыбного соуса нашли в Португалии

Ученые из Университета Кадиса нашли древние фабрики по производству гарума в ходе раскопок на территории древнеримского города Бальса. Сейчас он располагается на территории Португалии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.

Данные фабрики построили примерно в I–II веках нашей эры. На них создавали соус из рыбы, который пользовался огромной популярностью среди римлян.

Неподалеку ученые обнаружили виллу, которая могла принадлежать владельцу фабрики.