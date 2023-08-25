Интересное 25 августа 2023, 13:18 Древнейшую в России дорогу нашли под Смоленском ГИМ: в Смоленской области нашли древнейшую в РФ действующую дорогу Victor Goryachev/Russian Look/globallookpress

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Археологи обнаружили самую древнюю на данный момент непрерывно действующую дорогу в России на территории Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области. Ее возраст — 1,1 тысячи лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ).

Дорога получила условное название «Аллея вождей», поскольку вдоль нее располагались самые ранние и богатые погребения Гнездова. По мнению ученых, она была сухопутной частью пути «из варяг в греки».

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Старший научный сотрудник ГИМ Сергей Каинов и его коллеги совершили открытие, анализируя данные, полученные в последние годы при изучении Гнездовского археологического комплекса лидарами и лазерными радарными установками. Эти приборы позволяют находить в глубинных слоях почвы неоднородности и пустоты, где могут находиться полезные ископаемые и артефакты.

Раньше ученые думали, что регулярно используемую жителями проселочную дорогу, которая проходит через Лесную курганную группу, проложена не раньше XVII века. Однако лидар-съемка и результаты последовавшего зондирования подтвердили, что дорога рекордно древняя.