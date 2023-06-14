Интересное 14 июня 2023, 18:48 Древнейший след человека разумного нашли в Кейптауне Ichnos: ученые обнаружили самый старый след Homo sapiens в Кейптауне Pxhere

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Ученые Университета Нельсона Манделы в ЮАР обнаружили самый старый след Homo sapiens. Материал об этом появился в журнале Ichnos.

Специалисты с помощью оптически стимулированной люминесценции определили возраст семи ихнозитов (следов деятельности гоминидов), приписываемых Homo sapiens и идентифицированных за последние пять лет на побережье Кейптауна. Гоминины — подсемейство семейства гоминид, к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших групп.

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«Ихнозиты южноафриканского гоминина необычны тем, что они сохранились в эолианитах (окаменелых древних дюнах — прим. ред.) и ​​сцементированных береговых отложениях. <…> На сегодняшний день аммоглифы (то, что оставляют люди — прим. ред.) не были обнаружены нигде, кроме южного побережья Кейптауна», — указано в статье.

Ученые пришли к выводу, что южное побережье Кейптауна населяли ранние «анатомически современные» люди. Самому старому отпечатку примерно 153 тысячи лет.

Перед этим появилась информация о том, что археологи нашли в Монголии графитовую подвеску в форме фаллоса, которой около 42 тысяч лет. Это украшение — самое древнее из когда-либо найденных в мире. Исследование находки представил коллектив ученых из семи стран.