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    02 июля 2021, 16:22

    Древнейший мост обнаружили китайские археологи

    Оксана Лавнюженко

    Знаковое сооружение города Кайфэн (провинция Хэнань, Центральный Китай) недавно было обнаружено местными археологами. Ширина настила каменного сооружения составляет 30 метров, что позволяет конкурировать ему с современными дорожными трассами, написала газета «Жэньминь жибао он-лайн».

    Оказалось, что построен был мост еще во времена правления династии Тан (618−907 гг. н. э.). Это строение пересекает участок Великого канала, который соединяет северную и южную части Китая, рассказал сайт «Свободная Пресса».

    По словам исследователей, мост функционировал на протяжении шести династий. Затем его накрыло песком и илом во время разлива реки Хуэнхэ 1642 году.

    Кроме того, исследователям удалось обнаружить еще одну не менее интересную находку. Неподалеку от моста оказался древний храм бога реки и множество культурных артефактов времён этой династии. Специалисты откопали медные монеты, а также голубой и белый фарфор в хорошем состоянии.