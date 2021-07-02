Древнейший мост обнаружили китайские археологи

Знаковое сооружение города Кайфэн (провинция Хэнань, Центральный Китай) недавно было обнаружено местными археологами. Ширина настила каменного сооружения составляет 30 метров, что позволяет конкурировать ему с современными дорожными трассами, написала газета «Жэньминь жибао он-лайн».

Оказалось, что построен был мост еще во времена правления династии Тан (618−907 гг. н. э.). Это строение пересекает участок Великого канала, который соединяет северную и южную части Китая, рассказал сайт «Свободная Пресса».

По словам исследователей, мост функционировал на протяжении шести династий. Затем его накрыло песком и илом во время разлива реки Хуэнхэ 1642 году.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить еще одну не менее интересную находку. Неподалеку от моста оказался древний храм бога реки и множество культурных артефактов времён этой династии. Специалисты откопали медные монеты, а также голубой и белый фарфор в хорошем состоянии.