Древнейшие свидетельства употребления пива нашли в Китае

Во время раскопок в китайском городе Цяотоу археологи нашли ранние артефакты, которые свидетельствуют об употреблении пива девять тысяч лет назад. Это остатки древнейших керамических горшков, похожих на современные бокалы для пива. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание PLOS One.

Ученые извлекли более 50 горшков, 20 из которых подверглись детальному изучению. Анализ показал, что в этих емкостях ранее хранили пиво. Примечательно, что найденные горшки чем-то напоминают современные пивные стаканы.

Пиво в те времена было немного иным. Археологи считают, что оно представляло собой сладкий, слегка ферментированный напиток мутного цвета. Образцы, собранные с внутреннего покрытия горшков, содержали гранулы крахмала, фитолитов, плесени и дрожжей. Исследователи предположили, что местное население для варки напитка использовало рис, зерно и неизвестные клубни, а также рисовую шелуху и остатки растений.

«Если у людей было немного остатков риса, и зерна заплесневели, они, возможно, заметили, что со временем зерна стали слаще и алкогольнее. Люди не знали процессов биохимии, лежащих в основе брожения. Вероятно, они наблюдали за естественным процессом и пытались повторить его методом проб и ошибок», — сообщил антрополог Цзяцзин Ван из Дартмутского колледжа.