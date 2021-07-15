Древнейшие ископаемые микробы обнаружены в Африке

На территории Южно-Африканской Республики итальянские ученые нашли древнейшие осадочные окаменелости. Их возраст составляет более трех миллиардов лет, сообщило ИА Nation News.

Поиски проходили на границе ЮАР и Мозамбика. Эта территория славится тем, что здесь не в первый раз находят одни из самых древних осадочных пород.

Ископаемые микробы являются древнейшими на сегодняшний день свидетельствами жизни на Земле. По мнению одного из авторов исследования, профессора Болонского университета Барбары Кавалацци, подобные организмы могли жить и на Марсе. Ведь в это время условия существования на этой планете были похожи на земные.