Дрессировщица Чебота рассказала о методах обучения собак | 360°

Интересное 27 октября 2022, 13:24 Дрессировщица Чебота рассказала о методах обучения собак

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Дрессировщица Надежда Чебота смогла научить своих животных крайне необычным трюкам — ее пудели не только ходят друг за другом на задних лапах и прыгают через обруч, но даже играют в волейбол. Главным секретом дрессировки артистка цирка назвала позитивное подкрепление с помощью вкусностей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В цирк женщина попала случайно, при чем не в качестве артистки, а в качестве уборщицы за лошадьми. Однако коллеги успели вовремя разглядеть ее талант и предложили попробовать себя в дрессировке животных. За время своей карьеры Чебота успела поработать с обезьянами, попугаями и собаками.

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Сейчас она ставит номера с пуделями. Женщина призналась, что никогда не требует от животного сделать номер, который ему не под силу. Во время прогулок она наблюдает за пуделями и обращает внимание на кульбиты, которые они выполняют самостоятельно.

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«Главное — заметить это и дать вкусняшку, чтобы закрепить положительный опыт. Я могу забыть телефон, но вкусняшки для собак у меня всегда c собой», — рассказала циркачка.