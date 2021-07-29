Дрессировщик Запашный назвал обманчивой «мимимишность» тигров

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что «мимимишные» истории про тигров, которыми сейчас наполнены социальные сети, обманчивы. Эти хищники — большие циники. Об этом рассказал сайт News.ru.

Дрессировщик отметил, что этот зверь достаточно умен и очень опасен. Во-первых, он является хищником, во-вторых, он убийца, несмотря на все «мимимишные истории», которые рассказывают в интернете.

По словам Запашного, животное не будет благодарно человеку только за то, что тот когда-то спас ему жизнь. Если ему потребуется, он просто придет и возьмет свое. Во время охоты тигр старается «расслабить жертву», стать милым и неопасным, дабы поближе подойти к добыче, подчеркнул Запашный.

Львы, например, в этом плане не такие эгоистичные. Они всегда стоят друг за друга в своей семье. Тигры же, напротив, живут поодиночке и создают пары лишь на короткое время.

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра, который установился с 2010 года на «Тигрином саммите» в Санкт-Петербурге.