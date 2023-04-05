Интересное 05 апреля 2023, 00:34 Дрессировщик Пикулин рассказал, что делать при встрече с медведем

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В случае встречи с медведем стоит избегать резких движений. Это может спровоцировать животное на агрессию. Такой информацией поделился заслуженный артист России Геннадий Пикулин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что от медведя не стоит убегать. Лучше медленно двигаться в противоположном направлении. Также лучше не издавать громких звуков. В такой ситуации зверь может уйти раньше вас.

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«Если побежит [медведь], там уже по обстоятельствам — кричать, палками отбиваться, чем угодно, тогда уже все», — рассказал Пикулин.