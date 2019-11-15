«Драконы» и «совы»: что показали на самом фешенебельном мотор-шоу в Дубае

На 15-м по счету мировом мотор-шоу, которое проходит в этом году в Дубае, было представлено много интересных новинок. Русский «Шаман», японская «Сова» и арабский «Дракон», а также новые модели от китайской марки Hongqi собрались в Дубае для того, чтобы сверкнуть своими «клыками» и «крыльями».

Роскошный японский электрокар Aspark Owl может разогнаться до сотни км/час менее, чем за две секунды.

Суперкар Drakuma от эмиратской Ajlani Motors соответствует своему имени — его создатели постарались придать ему сходство с драконом.

На выставке не обошлось без гигантов из мира люкс автомобилей — были представлены Aventador S Roadster от Lamborghini и яркий F8 Tributo от Ferrari с самым мощным восьмицилиндровым двигателем за всю истории компании.

Продакт-менеджер Мaserati рассказал о том, что в этом году компания особенно позаботилась о внешнем виде машин, целая серия которых вышла в желтом цвете.

Достаточно много моделей было представлено и от Китая, в частности от китайкой марки класса люкс Hongqi. Это и представительная модель L5, разработанная для лидера КНР — солидное ретро содержит в себе 8- и 12-цилиндровые двигатели. Также внимания достоин полноприводный внедорожник HS7 c турбомотором V6 и восьмиступенчатым двигателем.

Также в ОАЭ были представлены российские колесные вездеходы «Шаман 8×8» и «Шерп», которые представила канадская компания Streit Group.