«Драконы» и «совы»: что показали на самом фешенебельном мотор-шоу в Дубае
Роскошный японский электрокар Aspark Owl может разогнаться до сотни км/час менее, чем за две секунды.
Суперкар Drakuma от эмиратской Ajlani Motors соответствует своему имени — его создатели постарались придать ему сходство с драконом.
На выставке не обошлось без гигантов из мира люкс автомобилей — были представлены Aventador S Roadster от Lamborghini и яркий F8 Tributo от Ferrari с самым мощным восьмицилиндровым двигателем за всю истории компании.
Продакт-менеджер Мaserati рассказал о том, что в этом году компания особенно позаботилась о внешнем виде машин, целая серия которых вышла в желтом цвете.
Достаточно много моделей было представлено и от Китая, в частности от китайкой марки класса люкс Hongqi. Это и представительная модель L5, разработанная для лидера КНР — солидное ретро содержит в себе 8- и 12-цилиндровые двигатели. Также внимания достоин полноприводный внедорожник HS7 c турбомотором V6 и восьмиступенчатым двигателем.
Также в ОАЭ были представлены российские колесные вездеходы «Шаман 8×8» и «Шерп», которые представила канадская компания Streit Group.