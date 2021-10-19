Драгоценности семьи Романовых выставят на аукционе в Европе

Ценные вещи семьи Романовых, которые вывезли из России накануне Великой Октябрьской революции тайно, распродадут на аукционе. Мероприятие пройдет в Женеве в ноябре этого года. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на ювелирный дом Sotheby’s.

Для ценителей драгоценных вещей будут представлены серьги и броши с инкрустинированными сапфирами и бриллиантами. Все они были выполнены ювелирами примерно в начале 20-го века. Стоимость предметов доходит до 500 тысяч долларов.

Эти ценные вещи ранее принадлежали княжне Марии Павловне, которая умерла в 1920 году во Франции. По ее просьбе они были вывезены из Петрограда в Великобританию в 1917 году антикваром Альбертом Генри Стопфордом.

«Стопфорд покинул Петроград 26 сентября 1917 года. Впереди его ожидало опасное путешествие через Северное море, которое на том этапе Первой мировой войны было сильно заминировано. Однако, как оказалось, он мог следовать своим обычным маршрутом через Финляндию и Швецию, не сталкиваясь с какими-либо трудностями», — говорится в сообщении ювелирного дома.

Позже вещи перешли ее дочери Елене. А в семье потомков Романовых они пробыли до 2009 года. Затем их купил княжеский дом Европы.