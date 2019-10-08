Главная комета осени подарит Земле звездопад в ночь на 9 октября. И это легко объяснить

В ночь на 9 октября созвездие Дракона подарит жителям Земли метеорный поток Драконид. Это ежегодное явление, активность которого в любой год может преподнести сюрприз в виде всплеска активности — то есть увеличение количества «падающих звезд». Откуда летят Дракониды и почему мы их видим каждый год — рассказывает «360».

Новую межзвездную комету сфотографировали в цвете. Она удивила первооткрывателя Подробнее

Активная стадия метеорного потока Драконид придется на ночь 9 октября. Они состоят из крошечных частиц, оставшихся от кометы Джакобини — Циннера. Космическое тело не распалось, но каждый раз при приближении к Солнцу комета нагревается и оставляет за собой след из газа и пыли. Именно эта пыль и называется метеорным потоком Драконид — частички, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают, а потом сгорают. Отсюда и ощущение, что в небе звездопад.

Особенностью Драконид является то, что они могут преподнести неожиданность — резкий и необъяснимый всплеск активности. Необъяснимый, потому что ученые плохо знают распределение вещества в кометном рое, который порождает данный поток. А резкий, потому что, например, в 1933 и 1946 году наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами вспышек в час. Что будет в этом году — ученые не знают.

Источник фото: Flickr / Mike Lewinski

Поток Драконид придется «ловить», ведь их скорость вхождения в атмосферу — около 20 километров в секунду.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе по просьбе «360» объяснил, почему земляне каждый год могут увидеть этот звездопад.

«Комета движется вокруг Солнца по определенной орбите и по этой же самой орбите движутся и пылинки, которые являются результатом ее постепенного разрушения. Поскольку положение этой орбиты по отношению к земной одно и то же, то получается, что каждый год Земля в октябре, оказавшись в определенном месте своей орбиты, оказывается в области пылинок, выброшенных кометой Джакобини — Циннера», — объяснил астроном.

Источник фото: Flickr / José Jiménez / комета Джакобини — Циннера (крупная голубая точка вверху)

Иногда бывает, что от кометы действительно откалываются куски и «превращаются» в метеоры (если падают на Землю), но поток Драконид не относится к таким телам.

Лучше всего за потоком Драконид наблюдать с положения, где открыт горизонт (например, в поле) и ясное темное небо. Если соблюдены эти условия, то никакие специальные приборы не требуются. Вероятность рассмотреть звездопад выше в предутренние часы, но и на протяжении всей ночи есть вероятность увидеть сказочную картину и загадать желание.