Интересное 28 ноября 2022, 21:57 Доцент Захарова рассказала, как наладить отношения в рабочем коллективе Доцент Захарова посоветовала помнить о субординации в коллективе, чтобы избежать ссор

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Чтобы сохранить дружелюбную атмосферу в коллективе и избежать конфликтов, необходимо помнить о субординации. Таким мнением поделилась доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Татьяна Захарова. Об этом сообщили aif.ru.

По словам эксперта, важно понимать, что все люди в коллективе отличаются. Взаимодействовать с ними необходимо в рамках законодательства. Не стоит пытаться понравиться всем.

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Кроме того, нельзя забывать о субординации. Захарова посоветовала с уважением относиться к руководителям, коллегам, партнерам и клиентам, написал «Царьград».

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Важно также отстаивать собственные личные границы. Важно сместить акцент на выполнение профессиональных задач.